SAN JOSE, Kalifornien, Dec. 03, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach der kürzlich durch NVM Express erfolgten Ratifizierung von TCP/IP als genehmigte Transportschicht für die Nonvolatile Memory Express-Schnittstelle (NVMe) hat Lightbits Labs bekannt gegeben, dass es sich bei seiner hyperskalierten Speicherplattform um die erste Lösung in der Branche handelt, die den neu geschaffenen Transportstandard voll ausnutzt. Lightbits, der Pionier der Speicherbranche im Bereich NVMe/TCP, hat dazu beigetragen, die Standardisierungsanstrengungen voranzutreiben, und eng mit NVM Express und seinen Mitgliedsunternehmen zusammengearbeitet und darüber hinaus auch eine Führungsrolle bei der ersten Entwicklung der Standardspezifikationen übernommen. NVMe/TCP wurde entwickelt, um vorhandene softwarebasierte TCP-Transportimplementierungen sowie zukünftige hardwarebeschleunigte Implementierungen zu überlagern. Dadurch können große Rechenzentren ihre vorhandene, überall verbreitete TCP/IP-Infrastruktur einsetzen, um die Leistungsvorteile von NVMe zu nutzen.



Cloud-Dienstanbieter und Unternehmen mit Web-Infrastrukturen setzen auf NVMe, um die Speicheranforderungen von datenintensiven Workloads zu erfüllen. Da Designer NVMe zu ihrer bevorzugten Lösung für Hochgeschwindigkeitsspeicher machen, wird der NVMe-Markt bis 2021 voraussichtlich auf 60 Milliarden US-Dollar wachsen (Marktforschung von G2M) und dieses Volumen wird mit der Ratifizierung des NVMe/TCP-Protokolls noch weiter anwachsen. Der Transport ermöglicht den Speicherzugriff zwischen Servern, die über ein beliebiges Standard-TCP/IP-Netzwerk miteinander verbunden sind, und bietet hervorragende Leistungs- und Latenzmerkmale.

"Mit NVMe/TCP hat Lightbits Labs Pionierarbeit geleistet, um Speicher und Datenverarbeitung zu trennen, ohne die Netzwerkinfrastruktur oder die Kunden im Rechenzentrum zu berühren", sagte Eran Kirzner, Mitbegründer und CEO von Lightbits Labs. "Unsere branchenweit erste hyperskalierte NVMe/TCP-Speicherlösung wurde speziell für die Cloud entwickelt und nutzt die heutige Infrastruktur des Rechenzentrums. So können IT-Abteilungen problemlos auf ein gemeinsam genutztes Speichermodell mit niedriger Latenz wechseln, ohne die Leistung zu beeinträchtigen."

Lightbits gab außerdem bekannt, dass es am NVMe over Fabrics (NVMe-oF)-Plugfest am InterOperability Laboratory (UNH-IOL) der University of New Hampshire teilgenommen hat, dem Compliance-Zertifizierungslabor für NVMe-Technologie. Das PlugFest fand vom 12. bis zum 15. November 2018 in Durham (New Hampshire) statt und brachte führende Anbieter zusammen, um ihre Lösungen auf die Einhaltung der NVMe-Standards zu testen. Als einziger Anbieter von NVMe/TCP-Speicherlösungen zeigte Lightbits erfolgreich die Interoperabilität mit mehreren NIC-Anbietern und demonstrierte die einfache Implementierung von NVMe/TCP.

"Lightbits ist der Vorreiter bei der Standardisierung und Einführung von NVMe/TCP, was dem NVMe over Fabrics-Ökosystem die notwendige Verbreitung ermöglicht", sagte Peter Onufryk, Vorstandsmitglied von NVM Express. "Auch wenn neue Standards und Protokolle oft Jahre brauchen, um ausgereift zu sein und an Akzeptanz zu gewinnen, erwarte ich, dass die Implementierung von NVMe/TCP schneller vonstatten gehen wird als bei allen vorherigen Speicherprotokollen."

Die Plattform von Lightbits ist die erste Lösung der Branche, die die Vorteile von NVMe/TCP bietet, einschließlich:

Bereitstellung vergleichbarer Leistung und Latenz für direkt angeschlossene SSDs

Ermöglichen einer Aufgliederung in den Verfügbarkeitszonen und -regionen eines Rechenzentrums

Nutzung des überall verbreiteten TCP-Transports mit einem hochgradig parallelen NVMe-Stack mit niedriger Latenz

Keine Änderungen an der Netzwerkinfrastruktur oder an Clients erforderlich

Ein effizienter und optimierter Block-Storage-Software-Stack, der für NVMe optimiert ist

Bereitstellung von parallelem Zugriff auf Speicher, der für heutige Multi-Core-Anwendungs-/Client-Server optimiert ist

NVM Express ist ein Konsortium aus mehr als 100 Unternehmen, die sich für einen nichtflüchtigen Speicher in allen Arten von Computerumgebungen einsetzen, von mobilen Umgebungen bis zum Rechenzentrum. Die Spezifikation zur NVMe/TCP-Transportbindung wurde am 15. November 2018 ratifiziert und ist jetzt offiziell Teil der NVMe-oF-Transportfamilie von NVM Express.

NVMe/TCP erweitert das NVMe-oF-Angebot für vorhandene Rechenzentren, die bereits eine TCP/IP-Infrastruktur enthalten. Weitere Informationen zu dieser Technologie und der Speicherplattform von Lightbits finden Sie unter: https://www.youtube.com/watch?v=6Q3saA3qhW0

Weitere Informationen zu NVMe/TCP finden Sie in der Spezifikation zur NVMe/TCP-Transportbindung unter: https://nvmexpress.org/welcome-nvme-tcp-to-the-nvme-of-family-of-transports/ .