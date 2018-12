Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das Managament des Kochboxen-Anbieters habe sich insgesamt optimistisch geäußert, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die neue Marke EveryPlate komme bei den Kunden offenbar gut an. Mit Blick auf das Gesamtjahr sieht sie positives Überraschungspotenzial./edh Datum der Analyse: 30.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2018-12-03/15:09

ISIN: DE000A161408