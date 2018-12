Wer gedacht hätte, dass die Deutsche Bank-Aktie das Schlimmste hinter sich hat, der wurde zuletzt eines anderen belehrt. Hier eine Zusammenfassung der jüngsten Ereignisse: "Dursuchungen an mehreren Standorten der Deutschen Bank", so lautete der Titel einer entsprechenden Meldung des Bankhauses. In der Meldung wurde bestätigt, dass die Polizei "an verschiedenen Standorten unserer Bank in Deutschland ermittelt" - im Hinblick auf einen "Sachverhalt mit Bezug auf Panama Papers". Später gab es dann ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...