BERLIN (Dow Jones)--Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat sich trotz der Pause im Handelsstreit zwischen den USA und China besorgt über negative Folgen für Europa gezeigt. "Der G20-Gipfel in Buenos Aires hat handelspolitisch eine Atempause gebracht", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer zu Dow Jones Newswires. "Zum Aufatmen ist es allerdings viel zu früh."

Zwar sei die weitere Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China glücklicherweise erst einmal vertagt. "Letztlich ist es für unsere Wirtschaft aber auch wichtig, dass sich die beiden Wirtschaftsgiganten nicht zu Lasten Europas einigen", betonte der DIHK-Chef. Es sei vorstellbar, dass China im Falle einer Handelseinigung EU-Importe zunehmend durch US-Produkte ersetze. In der Handelspolitik brauche man aber "Win-Win-Lösungen für möglichst viele Beteiligte und keine Nullsummenverträge", bei denen der Zuwachs einer Seite immer zu Lasten von anderen gehe.

Schweitzer forderte, gerade deshalb mit allem Nachdruck an der in Buenos Aires avisierten Reform der Welthandelsorganisation WTO zu arbeiten. Ein bilateraler Deal zwischen den USA und China dürfe dieses Bekenntnis zur Weiterentwicklung globaler Regeln nicht gefährden. Der Konflikt zwischen den USA und China treffe bereits jetzt die deutsche Wirtschaft, hob er hervor. Deutsche Unternehmen hätten sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in China viel investiert und beschäftigten in beiden Wirtschaftsräumen jeweils annähernd eine Million Menschen.

December 03, 2018

