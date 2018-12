Brüssel (www.aktiencheck.de) - Neue Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche sollen Kriminellen den Zugang zu Finanzmitteln erschweren, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Die neuen strafrechtlichen Bestimmungen treten heute (Montag) in Kraft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...