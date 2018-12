Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Mulfingen (pts037/03.12.2018/15:00) - Unterschiedliche Leistungen, Getriebeausführungen und Untersetzungsstufen, Antriebe mit und ohne Encoder, industriegerechte Anschlusstechnik, Schutzart IP 54: Der Baukasten für Antriebe mit 42 mm Durchmesser (ECI-42) von ebm-papst erlaubt es Anwendern künftig, die passende Lösung durch die Kombination unterschiedlicher Module individuell zusammenzustellen. Individuell konfigurierbare Antriebe Der Antriebsspezialist ebm-papst St. Georgen hat seinen ECI-42-Baukasten komplett überarbeitet: Die individuell konfigurierbaren Antriebe mit 42 mm Durchmesser und Schutzart IP54 werden nun auch mit magnetischen Inkrementalgebern (Auflösung 12 Bit) und industrietauglichen Steckern für den einfachen elektrischen Anschluss angeboten. Der radiale Winkelstecker mit Bajonettverschluss ist drehbar und rastet automatisch ein. Für platzkritische Anwendungen steht ein axiales Steckermodul zur Verfügung - auch ein konfektionierter Kabelanschluss ist möglich. 42 mm Antrieb als Herz des Baukastens Das "Herz" aller Konfigurationen ist ein bürstenloser, elektronisch kommutierter Innenläufermotor mit 42 mm Durchmesser und Statorbaulängen von 20 oder 40 mm. Er erreicht Leistungen von rund 45 bzw. 90 Watt bei 110 bzw. 220 mNm Nenndrehmoment und 4.000 U/min Nenndrehzahl. Der Wirkungsgrad liegt bei über 75 %. Die Motoren gibt es in industrieüblicher 24 und 48 V DC-Ausführung. Aktuell sind Hall-Sensoren zur Rotorlageerfassung integriert, die Ansteuerung des Motors erfolgt mittels externer Regler. Weitere intelligente integrierte Elektronik-Module wie beispielsweise Drehzahl- oder Lageregler wahlweise mit BUS-Schnittstelle werden folgen. Motor, Getriebe und Bremse frei wählbar Um die hohen Drehzahlen des Innenläuferantriebs auf anwendungsgerechtes Niveau zu bringen und das Abtriebsdrehmoment zu erhöhen, stehen Getriebemodule zur Verfügung, wie z. B. Planetengetriebe und Winkelgetriebe mit der innovativen Kronenradtechnologie. Verlangt die Anwendung Halte- bzw. Sicherheitsbremsen, können Module mit Federdruck- oder Permanentmagnetbremsen die Antriebseinheit ergänzen. Vielseitiges Einsatzgebiet Die industriegerecht ausgelegten Antriebe eignen sich für praktisch alle Anwendungen, die energieeffiziente Kleinantriebe benötigen, angefangen von Automation und Verpackungstechnik bis hin zu Labor- und Medizintechnik. Dank definierter Vorzugstypen sind ausgewählte Antriebskonfigurationen innerhalb von 48 Stunden versandfertig (ab Frühjahr 2019), damit können beispielsweise Bemusterungen in kürzester Zeit realisiert werden. Die Antriebe lassen sich über das Online-Portal idt-config.ebmpapst.com konfigurieren und bestellen. Über ebm-papst Die ebm-papst Gruppe ist der weltweit führende Hersteller von Ventilatoren und Motoren. Seit Gründung setzt das Technologieunternehmen kontinuierlich weltweite Marktstandards: von der digitalen Vernetzung elektronisch geregelter EC-Ventilatoren über die aerodynamische Verbesserung der Ventilatorflügel, bis hin zur ressourcenschonenden Materialauswahl. Im Geschäftsjahr 2017/18 erzielte der Branchenprimus einen Umsatz von über 2 Mrd. Euro. ebm-papst beschäftigt über 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 27 Produktionsstätten (u. a. in Deutschland, China und den USA) sowie 48 Vertriebsstandorten weltweit. Ventilatoren und Motoren des Weltmarktführers sind in vielen Branchen zu finden, wie zum Beispiel in den Bereichen Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik, Haushaltsgeräte, Heiztechnik, Automotive und Antriebstechnik. (Ende) Aussender: ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Katrin Lindner Tel.: +49 7938 81-7006 E-Mail: Katrin.Lindner@de.ebmpapst.com Website: www.ebmpapst.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20181203037

December 03, 2018 09:00 ET (14:00 GMT)