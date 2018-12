Die US-Wirtschaft präsentiert sich derzeit in recht guter Verfassung. Aber das Ende der quantitativen Lockerung, kombiniert mit Zinserhöhungen, wird wahrscheinlich zu einer Verlangsamung oder möglicherweise sogar zu einer Rezession führen - irgendwann.

Ein Blick auf die Weltwirtschaft

Es ist schwer vorherzusehen, wann die US-Konjunktur schwächer wird. In Europa hingegen ist das Wachstum stabil. Und die Europäische Zentralbank steht erst kurz vor einer Straffung, so dass die europäische Wirtschaft vorerst gesund bleiben sollte. Eine der Nebenwirkungen des Quantitative Easing ist eine Zunahme der Kluft zwischen Arm und Reich, was wiederum kurzfristig zu erhöhten politischen Aktivitäten und Populismus geführt hat.

Der Handel als Nullsummenspiel

US-Präsident Donald Trump und die Führer einiger anderer Länder betrachten den Handel als ein Nullsummenspiel, bei dem es sowohl Gewinner als auch Verlierer geben muss. Aus der Sicht von Quentin Fitzsimmons, Senior-Portfoliomanager und Mitglied des globalen Fixed Income Investment Teams bei T. Rowe Price, ist diese populistische Ansicht falsch und kann zu wirtschaftlichen Ineffizienzen führen. Er geht zudem davon aus, dass 99 Prozent der Ökonomen nicht Trumps Meinung teilen. «Der springende Punkt beim Wachstum ist, dass es eine bessere Verteilung der Ressourcen weltweit ermöglicht. Doch die Zölle verhindern, dass dies geschieht», sagt Fitzsimmons. Dabei dürfe man aber nicht vergessen, dass die Globalisierung in der letzten Generation zu neuen Unternehmen geführt habe, die traditionelle Hersteller aus ihren Märkten verdrängt hätten. Dies habe zu großer Besorgnis über Einwanderung und Handel geführt und dazu, dass Politiker in demokratischen Ländern einfach zu erreichende Ziele wählten, um Stimmen zu gewinnen. Quentin Fitzsimmons hält das nicht für effizient, befürchtet aber, dass die Situation erstmal so bleibt. Die Frage sei vielmehr, in welchen Ländern man mit dieser neuen Realität gut zurechtkomme und in welchen nicht. Im Gegensatz dazu sei China kein demokratisches Land und könne daher eine langfristige Wirtschaftsstrategie ...

