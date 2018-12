Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, Hand aufs Herz: Haben Sie Anfang der Woche am Aktienmarkt zugegriffen? Die Stimmung war in den vergangenen Wochen schlecht. Der Dax notierte 2600 Punkte unter seinem Allzeithoch, und der Strom an schlechten Nachrichten schien nicht abzureißen - von der Einigung zwischen Großbritanniens Regierung und der EU in der Brexit-Frage einmal abgesehen....

Den vollständigen Artikel lesen ...