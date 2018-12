Der jüngste positive Trend der Nordex-Aktie setzt sich auch in der neuen Börsenwoche fort. Nach einem Schlusskurs von 8,66 Euro am Freitag kletterten die Papiere im frühen Handel schon wieder über neun Euro, ein Plus von mehr als vier Prozent. Doch das hat offebar seinen Grund: Nach neuen Aufträgen aus Irland und Frankreich, die in den vergangenen zwei Wochen vermeldet wurden, berichtet der Windturbinenhersteller aus Norddeutschland am Montag über ein weitaus größeres Neugeschäft. Es geht nicht ... (Achim Graf)

