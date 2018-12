Mladá Boleslav (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- SKODA präsentiert neues Kompaktmodell am 6. Dezember 2018 in Tel Aviv - Livestream der Weltpremiere des SKODA SCALA ab 18:30 Uhr MEZ auf www.skoda-auto.de, YouTube, Twitter und Facebook



Am Donnerstag lädt SKODA in Tel Aviv zur Weltpremiere des SKODA SCALA. Für all diejenigen, die nicht vor Ort an der Weltpremiere des neuen Kompaktmodells teilnehmen, überträgt SKODA die 45-minütige Fahrzeugpräsentation am 6. Dezember 2018 ab 18:30 Uhr MEZ live im Internet.



Der Livestream lässt sich auf www.skoda-auto.de und YouTube sowie auf Twitter und Facebook verfolgen. Für Medien besteht zudem die Möglichkeit, die Übertragung per Embed Code über ihre eigenen Kanäle auszustrahlen.



Termin: Donnerstag, 6. Dezember ab 18:30 Uhr MEZ SKODA Website: http://www.skoda-auto.de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=st5GugrSIn0 Twitter: https://twitter.com/skodade Facebook: https://www.facebook.com/skodade



OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/28249 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_28249.rss2



Pressekontakt: Ulrich Bethscheider-Kieser Leiter Produkt- und Markenkommunikation Tel. +49 6150 133 121 E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de



Karel Müller Media Relations Telefon: +49 6150 133 115 E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.de