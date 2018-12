MTU-Chef Winkler sorgt auf einer Investorenkonferenz in London für beste Stimmung. Er prognostiziert für die kommenden sieben Jahre mindestens die gleiche Wachstumsdynamik der letzten sieben Jahre. Das bedeutet: Annähernde Umsatz- und Gewinnverdoppelung auch infolge einer Beschleunigung im Rüstungssegment, wo man wohl einer der wichtigsten Zulieferer beim geplanten Nachfolger des Eurofighters im Rahmen des französisch-deutschen Defence-Deals werden dürfte. Mitfliegen ist ausdrücklich erlaubt. Erwarten Sie aber keine Wunder.



