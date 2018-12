AI Prämienstrategie: Bewährungsproben mit Bravour bestanden DGAP-News: Wallrich Wolf Asset Management AG / Schlagwort(e): Fonds AI Prämienstrategie: Bewährungsproben mit Bravour bestanden 03.12.2018 / 16:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. * In einem schwachen Marktumfeld hat sich der AI Prämienstrategie Fonds überaus stabil gezeigt und die Anforderungen an ein Absolute-Return-Produkt damit erfüllt * Strategieoptimierung durch Einsatz moderner Datenanalyse-Technologien und künstlicher Intelligenz * Individuelle Lösungen für institutionelle Mandate möglich Frankfurt am Main, 3. Dezember 2018 In schwierigem Marktumfeld gut behauptet Anfang Dezember hat der AI (Artificial Intelligence) Prämienstrategie Fonds sein einjähriges Bestehen gefeiert. Anknüpfend an die seit über einem Jahrzehnt bewährte Wallrich Wolf Prämienstrategie ist es der gleichnamigen Frankfurter Vermögensverwaltung damit gelungen, einen weiteren Investmentfonds, der auf Stillhaltergeschäfte an der Terminbörse Eurex setzt, am Markt zu etablieren. Dabei hat im ersten Jahr des Bestehens insbesondere die hohe Kursstabilität des als Absolute-Return-Produkt positionierten Sondervermögens überzeugt. "Darüber freuen wir uns umso mehr, als Stillhalterstrategien in den zurückliegenden zwölf Monaten erheblichen Belastungsproben ausgesetzt waren", wie Stefan Wallrich, verantwortlich für die Konzeption und das Fondsmanagement, erläutert. In diesem Zusammenhang verweist Wallrich zum einen auf die Volatilitätsexplosion an den internationalen Aktienmärkten im vergangenen Februar und zum anderen auf die schwache Entwicklung des als Basiswert dienenden Euro Stoxx 50. Während das wichtigste europäische Aktienmarktbarometer in der Net Total Return-Variante seit Anfang 2018 rund 7% an Wert verloren hat, konnte der AI Prämienstrategie seither mit einem leicht positiven Ergebnis (+0,32%) glänzen (Stand 30.11.2018). Künstliche Intelligenz zur Optimierung der Anlagestrategie Der AI Prämienstrategie Fonds verkauft regelmäßig Put-Optionen auf den Euro Stoxx 50, um auf diese Weise kontinuierliche Prämieneinnahmen zu generieren. Dabei steckt hinter dem quantitativen Modell, über das das Optionsportfolio (Laufzeit, Basispreis, Gewichtung) gesteuert wird, ein komplexer Computeralgorithmus, der in hohem Maße auf dem Einsatz moderner Datenanalyse-Technologien und künstlicher Intelligenz beruht. Je nach Marktlage agiert der Fonds offensiver (bei hoher impliziter Volatilität) oder defensiver. Menschliche Emotionen werden beim Anlageprozess dagegen ausgeschlossen. Neben der hohen Kursstabilität strebt der Fonds langfristig eine jährliche Zielerendite von 2-3% an. Auf Basis des AI Prämienstrategie befindet sich derzeit ein weiterer Publikumsfonds mit deutlich höherer Zielrendite in der Planung. "Darüber hinaus konzipieren wir für größere institutionelle Mandate aber auch Individuallösungen", ergänzt Wallrich. "Bei ihnen werden in Absprache mit dem jeweiligen Investor entweder der maximale Drawdown oder die langfristigen Renditeerwartungen, den bzw. die es dann mittels des AI Prämienstrategie-Ansatzes einzuhalten bzw. zu erfüllen gilt, vorgegeben." Die Wallrich Wolf Asset Management AG Die Wallrich Wolf Asset Management AG wurde Anfang 2000 von Stefan Wallrich und Ottmar Wolf in Frankfurt am Main gegründet. Aktuell werden rund 350 Mio. Euro für private und institutionelle Investoren verwaltet. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Prämienstrategie (Stillhaltergeschäfte an der Eurex). Neben fünf Publikumsfonds werden zehn Spezialfonds¬mandate verwaltet. Kontakt Wallrich Wolf Asset Management AG Stefan Wallrich Telefon 069 / 713 799 72 stefan.wallrich@wallrichwolf.com www.wallrichwolf.com 03.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 753737 03.12.2018 AXC0212 2018-12-03/16:00