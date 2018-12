Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat einen innovativen europaweiten Service zur Echtzeit-Abwicklung elektronischer Zahlungen ins Leben gerufen, so die Europäische Zentralbank (EZB) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Unter dem Namen TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) wird Zentralbankgeld verwendet, um individuelle Zahlungen in weniger als 10 Sekunden auszuführen. ...

