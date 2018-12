Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-12-03 / 15:38 _Mobile Advertising hat seit Jahren die höchsten Wachstumsraten aller Werbemedien. Doch wie es mit der realen Wirkung des Mediums aussieht, ist noch weitgehend unerforscht. Aus diesem Grund haben die Werbewirkungsforscher von MediaAnalyzer mehr als 1.200 Menschen zum Thema befragt._ Zunächst interessierte die Werbe-_Awareness_: An welche Marken, die mobil werben, kann man sich erinnern? Die Resultate waren ernüchternd. Nur wenige Brands kommen überhaupt auf eine nennenswerte Awareness mit ihren mobilen Kampagnen. Lediglich die folgenden neun Marken konnten Werte von über 2% erzielen: - Coca Cola (4,7%) - Amazon (4,2%) - Samsung (3,4%) - Fanta (2,6%) - Wish (2,6%) - Apple (2,3%) - Zalando (2,1%) - ebay (2,1%) - Nike (2,0%) Überwiegend Global Player, an deren Werbebudgets selbst die meisten großen europäischen Markenartikler schwer rankommen. Aber angesichts dieser Ergebnisse wäre das zumindest im Bereich Mobile Advertising wohl auch gar nicht wünschenswert. Nun ist die Werbe-Awareness natürlich nur eine Wirkungsdimension unter mehreren. Wesentlich stärker wiegt für viele Kampagnen der _Klick_. Doch der ist bekanntlich sehr selten. Umso weniger verständlich, dass er immer noch als relevanter Messwert angesehen wird. Die konkrete Frage lautete daher, wer mobile Werbung anklickt oder, präziser, antippt. Auch hier ergaben sich niedrige Werte: - 44% sagten, sie tippen nie mobile Werbung an - 28% ist das nur aus Versehen passiert - 20% sagen, sie hätten 1-2 Mal eine mobile Werbung bewusst angetippt - Lediglich 8% sagen, sie tun dies öfter Keine Erinnerung, keine Klicks... Wo bleibt denn nun die Wirkung? Zuletzt wurde untersucht, inwieweit die Werbung eine _Aktivierung_ auslöst. Und immerhin, hier passierte etwas. Ein Filialbesuch kam zwar ausgelöst durch mobile Kampagnen nur sehr selten vor (4%), aber immerhin 11% haben schon öfter mit Freunden über eine mobile Kampagne gesprochen und sogar 22% haben nach einem beworbenen Produkt gegoogelt. Das Resultat deutet insgesamt darauf hin, dass Werbe-Erinnerung und Klicks kaum eine Rolle in der Wirkung mobiler Kampagnen spielen, wohingegen eine Aktivierungsleistung durchaus feststellbar ist. Eine hoch relevante Erkenntnis für die strategische Planung von Kampagnen, die etwas mehr Licht in die zwar stark wachsende, aber bisher schwer einschätzbare Welt mobiler Werbung bringt. _MediaAnalyzer ist spezialisiert auf Medien und Werbewirkung und berät seit 2002 zahlreiche namhafte Kunden aus Deutschland und der Welt. Das Institut mit Sitz mitten in der Hamburger City schaut regelmäßig über den Tellerrand hinaus und stellt interessante Forschungsergebnisse oder methodische Innovationen vor. Mehr Informationen unter _www.mediaanalyzer.com [1]_._ Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: MediaAnalyzer Software & Research GmbH 2018-12-03 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 753843 2018-12-03 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=9f91b9e82eb58b01092c6595fccccb1e&application_id=753843&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2018 09:38 ET (14:38 GMT)