Der Windanlagenbauer Nordex mit Sitz in Rostock und Hamburg hat einen Großauftrag aus Schweden erhalten. Neben Lieferung und Errichtung sei der Konzern außerdem für die Infrastrukturarbeiten verantwortlich, teilte Nordex am Montag in Hamburg mit. Das schwedische Projekt umfasse eine Bestellung von 114 Turbinen mit insgesamt 475 Megawatt Leistung. Auftraggeber sind den Angaben zufolge Eon sowie die zur gleichnamigen Schweizer Bank gehörende Credit Suisse Energy Infrastructure Partners. Nordex sei zudem für zwei Jahre für den Service verantwortlich, bevor dieser später von Eon übernommen werde. Der Turbinenbau soll im März 2020 beginnen.

Ab 2020 erwartet Nordex nun einen Umsatzanstieg, wie Sprecher Felix Losada der Deutschen Presse-Agentur sagte. Grund hierfür seien aktuelle Verträge für Großprojekte wie der aus Schweden oder auch aus Brasilien. "Wir haben immer gesagt, dass die Jahre 2018/19 schwierig werden, Entlassungen sind aber keine geplant", sagte Losada. Aktuell suche das Unternehmen rund 300 neue Arbeitskräfte. Mitte November hatte Nordex noch mitgeteilt, dass der Umsatz 2018 eher am unteren Ende der prognostizierten Spanne von 2,4 bis 2,6 Milliarden Euro liegen werde./nas/faf/DP/stw

ISIN CH0012138530 DE000ENAG999 DE000A0D6554

