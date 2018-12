Hannover (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Anfang kommenden Jahres veranstaltet die Computerzeitschrift c't gemeinsam mit heise events eine neue Konferenz zum Thema Frontend-Entwicklung: die c't findet am 6. und 7. Februar 2019 im Kölner Veranstaltungszentrum Komed statt, am 8. Februar finden Workshops statt. Die c't befasst sich mit der Programmierung und Gestaltung von Web- und Mobil-Frontends, trägt aber auch der Entwicklung Rechnung, dass "Frontend" heute neue Kanäle umfasst, etwa Chatbots, Assistenten und VR.



Die neue Konferenz soll professionelle Entwickler über die Grenzen einzelner Programmiersprachen und Frameworks hinaus zusammenbringen und ihnen die Möglichkeit geben, sich über alltägliche Probleme auszutauschen sowie über neue Ansätze und Tools zu informieren. Estelle Weyl, Autorin mehrerer CSS-Bücher, wird die Konferenz mit ihrem Vortrag "User Experience versus Developer Experience" eröffnen. Martin Splitt, Developer Advocate bei Google, wirft dann am zweiten Konferenztag in seiner Keynote "A brief history of the web" einen Blick zurück in die Zukunft.



Viele Vorträge behandeln die Entwicklung von Web-Anwendungen. Sie geben Hilfestellungen für den Entwicklungsprozess, damit sich Inkonsistenzen, Wildwuchs und unnötige Doppelarbeit vermeiden lassen. Bei der Umsetzung sind zudem der Datenschutz und die Sicherheit zu berücksichtigen.



Am Workshop-Tag stehen drei ganztägige Workshops zur Auswahl: Peter Kröner erläutert in seinem "Progressive Web App Bootcamp", wie man derartige Apps entwickelt. Sven Wolfermann zeigt , wie man ein Maximum an Performance aus seiner Seite herauskitzelt. Jan Bärens spielt in seinem Workshop "Moderne VueJS-Entwicklung" die Entwicklung einer auf der Javascript-Bibliothek basierenden Applikation durch.



Bis zum 21. Dezember gibt es vergünstigte Frühbucher-Tickets für die Konferenz und die Workshops. Konferenz-Tickets kosten im Frühbucher-Tarif 424 Euro, danach 499 Euro. Workshop-Tickets kosten vergünstigt 449, nach dem 21. Dezember ebenfalls 499 Euro. Alle Informationen zum Konferenzprogramm und dem Ticketshop stehen online auf ctwebdev.de.



OTS: c't newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7833 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7833.rss2



Pressekontakt: Isabel Grünewald Heise Medien Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Telefon: +49 511 5352-344 isabel.gruenewald@heise.de