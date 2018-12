NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie ist im November langsamer als im Vormonat gewachsen. Insgesamt blieb die Lage aber sehr robust. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 55,3 von 55,7 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 55,4 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 55,4 ermittelt worden.

"Obwohl der Index auf ein Dreimonatstief sank, erlebten die Hersteller im November eine weitere erfreuliche Entwicklung", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. "Und hinter den Schlagzeilen hellte sich das Bild sogar noch weiter auf: Die Neuaufträge stiegen mit der höchsten Rate seit sechs Jahren, während sich das Jobwachstum in einer der stärksten Phasen seit zehn Jahren befindet."

December 03, 2018 09:54 ET (14:54 GMT)

