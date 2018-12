Den Ausstieg des Kleinstaats Katar aus der Opec ist eine Unabhängigkeitsmaßnahme gegenüber Saudi-Arabien, sagt Nahostexperte Andreas Krieg: Der Gasproduzent will sich dem Westen als der bessere Partner präsentieren.

WirtschaftsWoche: Katars Energieminister, Saad Sherida al-Kaabi, behauptet, der Austritt aus der Opec habe nichts zu tun mit dem Embargo, das Saudi-Arabien und andere arabische Staaten vor rund anderthalb Jahren gegen das kleine Land verhängt haben. Stimmt das?Andreas Krieg: Ja und Nein. Man muss diesen Austritt verstehen als Handlung eines Landes, das aus dieser Blockade nun die größtmöglichen Vorteile zu ziehen versucht. Am Anfang versuchte Katar, die Blockade zu umgehen. Mittlerweile sieht man sie eher als Chance, sich unabhängig in der Golf-Region zu positionieren.

Und das geht besser außerhalb der Opec?

Der Austritt hat also sowohl eine symbolische Funktion, als auch eine wirtschaftliche. Der Kleinstaat Katar will als unabhängig wahrgenommen werden. Er ist kein großes Öl-Förderungsland, sondern ein Gas-Land. Die Kataris haben wahrscheinlich ein Interesse daran, mehr Öl zu fördern, und wollen sich da nicht reinreden lassen von der Opec.

Außerdem ist der Gaspreis natürlich auch an den Ölpreis gekoppelt. Der ganze Staat Katar hängt am Tropf des Flüssigerdgas, des LNG. Die Expansion des LNG-Sectors, die schon vor einigen Monaten angekündigt wurde, ist signifikant. Abnehmer sind schon gefunden, die Verträge unterzeichnet mit China und Pakistan. Das Geld, was man da verdient, wird ein Surplus generieren, um die Kosten der Blockade zu stemmen. Die Kataris fürchten, dass die aktuelle Wirtschaftskrise in Saudi-Arabien, das durch sein großes Handelsbilanzdefizit und ein Minus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...