Zum Wochenstart konnte die Annäherung im Handelskonflikt zwischen China und den USA die Kurse deutlich anschieben. Nun rücken die deutschen Autohersteller ins Rampenlicht - kommt es tatsächlich zu Strafzöllen für Daimer & Co? Cornelia Frey blickt auf den Wochenstart, die meistgehandelten Produkte an der EUWAX und die Termine am Dienstag.