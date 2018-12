BERLIN (Dow Jones)--Deutschlands oberster Verbraucherschützer Klaus Müller hat nach dem Diesel-Gipfel von Bundesregierung und Kommunen eine schnelle Umsetzung von Maßnahmen gefordert. "Den Ankündigungen auf dem heutigen Dieselgipfel müssen zügig Taten folgen", verlangte der Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands. "Mehr Geld für die Städte im Kampf für saubere Luft ist richtig, reicht aber nicht aus."

Bereits kommendes Jahr seien viele Dieselautos von Fahrverboten betroffen. "Die Besitzer brauchen schnell eine Lösung - und nicht erst in einigen Jahren", betonte Müller. Insofern begrüße der Verband die Ankündigung des Bundesverkehrsministeriums, dass noch in diesem Jahr technische Vorgaben für Hardware-Nachrüstungen festgelegt werden sollen. Jedoch müssten "alle in- und ausländischen Hersteller bei der Nachrüstung mitmachen".

Wichtig sei auch, dass die Kosten und Haftungsrisiken nicht bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern abgeladen würden. Die Autohersteller müssten die Kosten übernehmen und mit Nachrüstanbietern "umfassende und verbraucherfreundliche Vereinbarungen zu Haftungsfragen bei Nachrüstungen" treffen.

