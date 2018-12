"Hin und Her macht Taschen leer" lautet eine alte Börsenweisheit. Die richtige Aktie zur richtigen Zeit im Depot zu haben ist nicht nur für Profis eine anspruchsvolle Angelegenheit. Das klassische buy and hold ist für die Masse der Privatanleger daher die bessere Variante - am besten mit einem Fonds wie dem Dividende 4 Plus. So kommt man auch in den Genuss von kontinuierlich steigenden Dividenden. Die Dividendensteigerung kann bei einigen Titeln auch in einer Größenordnung von 20, 30 oder auch 50 Prozent pro Jahr liegen.

