New York - Dank Entspannungssignalen im Handelsstreit hat die Wall Street am Montag ihre jüngste Erholung mit einer Rally fortgesetzt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial zog um 1,27 Prozent auf 25 862,45 Punkte an. Für den breit gefächerten S&P 500 ging es um 1,16 Prozent auf 2792,12 Punkte nach oben. Der Nasdaq 100 als Auswahlindex der konjunktursensiblen Technologiewerte zog um 1,88 Prozent ...

