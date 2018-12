Bonn (ots) - Koalitionsstreit, Asylstreit, Streit um Posten - seit Monaten verharrt die Politik im Dauerstreit. Doch wer kümmert sich um die drängenden Fragen, die die Menschen wirklich bewegen? Das neue Talk-Format "wir müssen reden! Der phoenix-Bürgerabend" gibt Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit, ihre Meinung zu sagen und gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Bei der ersten Sendung geht es um das Thema "Zerstrittene Parteien, ratlose Politiker: Was wollen die Bürger?". Im Publikum sitzen und diskutieren mit: Gesine Schwan, Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission, die frühere "Grünen"-Abgeordnete Antje Hermenau von der "Bürgerbewegung für Sachsen", Christian Hartmann, Vorsitzender der CDU-Fraktion im sächsischen Landtag, und Jan Emendörfer, Chefredakteur Leipziger Volkszeitung, die als Medienpartner an der Sendung beteiligt ist.



