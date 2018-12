Baden-Baden (ots) - Die besten Geschenke für jeden Sportfan, die man garantiert sonst nirgendwo kaufen kann, findet man aktuell bei www.unitedcharity.de, Europas größtem Charity-Auktionsportal: Dort versteigert Dirk Nowitzki ein Paar getragene Fußballschuhe, Mick Schumacher ein signiertes Bild seines Vaters Michael und Thomas Müller gemeinsam mit vielen anderen Fußballstars signierte Highlights für die persönliche Trikotsammlung. Auch für Tennisfans ist genau das Richtige dabei: eine limitierte Schlägerbox signiert von Andre Agassi!



Mit all diesen außergewöhnlichen Geschenken sorgt man nicht nur für absolute Begeisterung unterm Weihnachtsbaum, sondern tut auch noch etwas Gutes, denn United Charity leitet jeden einzelnen Erlös an Kinderhilfsprojekte in Deutschland und weltweit weiter.



United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 7,9 Millionen Euro erzielt. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.



