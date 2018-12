Nach der Razzia wegen Geldwäsche-Vorwürfen in Zusammenhang mit den Enthüllungen der "Panama Papers" hat sich Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing am Wochenende zu Wort gemeldet - Gesprächsbedarf gibt es schließlich mehr als genug. Auch wenn sich die Aktie am Montag von ihrem Tiefststand lösen kann, bleibt Vorsicht geboten.

Den vollständigen Artikel lesen ...