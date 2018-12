Die Aussicht auf ein Ende des Handelsstreits beflügelt die Börsen. Nach der zuletzt mauen Kursentwicklung hoffen Anleger auf eine Trendwende - und eine Jahresendrally.

Die Annäherung zwischen den USA und China im Handelsstreit sorgt am Montag für Jubel an der Börse. Der Dax legte zum Handelsschluss 1,85 Prozent auf 11.465 Punkte zu. Das Tageshoch lag bei 11.567 Zählern. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex noch 0,4 Prozent auf 11.257 Punkte verloren.

Auch der MDax als Index mittelgroßer Unternehmen gab Anfangsgewinne zum Teil wieder ab und ging mit einem Plus um 1,3 Prozent und 23.768 Punkten aus dem Handel. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 1,3 Prozent zu.

Nach dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping am Rande des G20-Gipfels in Argentinien gaben die USA bekannt, dass die für Anfang Januar angedrohte nächste Runde von Strafzöllen erst einmal verschoben wird. Binnen 90 Tagen wollen die beiden ihre Streitigkeiten beilegen. Am Sonntagabend (Ortszeit) teilte Trump auf Twitter mit, die Volksrepublik habe eingewilligt, Zölle auf Autoimporte aus den USA zu senken und zu beseitigen. Gegenwärtig liegt der Zollsatz bei 40 Prozent.

Kommt es nun doch noch zur Jahresendrally? Der Waffenstillstand im Handelsstreit lässt erste Beobachter hoffen. Die Asien-Börsen haben bereits deutlich angezogen. Ähnliches dürfte für die im Tagesverlauf öffnenden US-Börsen gelten.

"Es ist für die Aktienmärkte das perfekte Geschenk, und die Chance auf eine Weihnachtsrally auch am deutschen Aktienmarkt hat sich über das Wochenende deutlich erhöht", sagte Analyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader.

Allerdings warnten die Experten auch davor, dass es sich bei der Vereinbarung um keine finale Lösung in dem seit Monaten schwelenden Streit um höhere Zölle handele. Anleger müssten sich schon bald wieder fragen, wie es nach der vereinbarten 90-tägigen Frist weitergehe, sagte Investmentanalyst Uwe Streich. "Kommt dann doch noch das dicke Ende, oder folgt ein Happy End?"

"Ein weitgehend handelsstreitfreier Winter könnte einen weiteren Gewinner haben: den Aktienmarkt, insbesondere in China, sowie die Sektoren Tech und Auto", sagte Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...