Die VW -Sportwagentochter Porsche hat im vergangenen Monat auf dem US-Markt etwas mehr Fahrzeuge verkauft. Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat stiegen die Verkäufe um 2,1 Prozent auf 5673 Autos, wie das Unternehmen am US-Sitz in Atlanta (Georgia) am Montag mitteilte. Auf Jahressicht steht Porsche damit bei einem Plus von 3,1 Prozent nach elf Monaten. Im November habe erneut der Kompakt-SUV Macan das Wachstum angetrieben, hieß es./men/jha/

