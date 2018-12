Unterföhring (ots) -



Lautes Freudengebrüll, bittere Tränen, ein wortloser Wutausbruch: Das spektakuläre Finale von Deutschlands größter Kochshow "The Taste" wird so emotional wie nie! "Allein wenn ich 'Finale' höre, fange ich schon das Zittern an." Bei Melanie (32, gelernte Arzthelferin, Viechtach) aus Team Gelb liegen die Nerven blank. Denn es geht um alles: um den Titel, um 50.000 Euro und um ein eigenes Kochbuch. Sechs von 20 Kandidaten haben es mit kulinarischer Raffinesse ins Finale geschafft: Aus dem Team von Frank Rosin qualifizierte sich Semi (41, Koch, Hattingen). Aber die Konkurrenz aus Team Gelb ist groß! Alexander Herrmann ist durch Christoph (25, Patissier, Weißenstadt) und Hobbyköchin Melanie, die letzte Woche ohne jede Hilfe drei goldene Sterne absahnte, mit starken Favoriten vertreten. Roland Trettl stellt mit Jörg (41, Koch, Nürnberg), Eva (28, Köchin, Bad Kötzing) und Gary (56, Florist, Amsterdam) sogar die Hälfte der Finalisten. Damit könnte er sich eigentlich zufriedengeben. Doch plötzlich passiert es: Die Wut kocht bei Roland Trettl so richtig hoch. Er reißt sich schweigend sein Headset ab und stampft wutschnaubend aus dem Studio. Was bringt den Spitzenkoch an den Rand der Explosion? Ist sein Traum vom "The Taste"-Sieg geplatzt? Und wer gewinnt das große Finale von "The Taste"? Nach "The Taste" ist vor "The Taste": Wer 2019 die Coaches mit seinen Kochkünsten überzeugen will, kann sich jetzt schon anmelden unter: https://www.sat1.de/tv/the-taste/bewirb-dich



Und so starten die Teams ins große Finale von "The Taste" am Mittwoch, 5. Dezember 2018, um 20:15 Uhr in SAT.1:



Team Gelb - Alexander Herrmann: Christoph (25, Weißenstadt), Melanie (32, Viechtach), Team Blau - Frank Rosin: Semi (41, Hattingen) Team Grün - Roland Trettl: Eva (28, Bad Kötzting), Gary (56, Amsterdam), Jörg (41, Nürnberg)



Das große Finale von "The Taste" läuft am Mittwoch, 5. Dezember 2018 um 20:15 Uhr, in SAT.1. Weitere Informationen und Bildmaterial zum Download finden Sie unter http://presse.sat1.de/the_taste_6. Moderiert wird Deutschlands größte Kochshow von Christine Henning.



