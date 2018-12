ZÜRICH (Dow Jones)--Von der freundlichen Stimmung an den weltweiten Aktienmärkten hat am Montag auch die Schweizer Börse profitiert. Ermutigt wurden die Anleger von den Meldungen, wonach die USA und China in den kommenden 90 Tagen keine weiteren Zölle einführen werden. Im Verlauf des Tages gaben die Aktien einen Teil der Gewinne wieder ab. Etwas belastet wurde der Markt wegen der kommende Woche anstehenden Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus, wo es zu einer Ablehnung des mit der EU ausgehandelten Vertragswerks kommen könnte.

Einen positiven Akzent setzten neue Konjunkturdaten, denn der schweizerische Einkaufsmanagerindex für die Produktion legte um 0,2 Punkte auf 57,7 zu. Damit liegt er nicht nur deutlich in der Expansionszone ab 50, sondern auch über dem langfristigen Schnitt von 55. In jüngster Zeit hatte es einige enttäuschende Konjunkturdaten aus der schweizerischen Volkswirtschaft gegeben.

Der SMI gewann 0,8 Prozent auf 9.107 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und 2 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 52,6 (zuvor: 66,41) Millionen Aktien.

Angeführt wurde der Markt von den Luxusgüterwerten Richemont und Swatch. Hier hoffen die Anleger, dass die Entspannung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit den Unternehmen helfen wird, die stark auf den chinesischen Markt angewiesen sind. Richemont stiegen um 3,6 Prozent und Swatch um 4,5 Prozent.

Abgebremst wurde der Leitindex dagegen von den Schwergewichten, die wegen ihres defensiven Charakters nur verhalten auf die freundlichen Vorgaben reagierten. Nestle, Novartis und Roche stiegen zwischen 0,1 und 0,4 Prozent.

Daneben wurden die Kurse auch von Analysten-Kommentaren beeinflusst. So blieb die ABB-Aktie mit einem Aufschlag von 0,5 Prozent etwas hinter dem Gesamtmarkt zurück. JP Morgan hat sie auf "Untergewichten" von "Neutral" abgestuft. Stark entwickelten sich dagegen Lafargeholcim mit Aufschlägen von 2,6 Prozent. Die Deutsche Bank sieht die Aktie nun in freundlicherem Licht und empfiehlt sie zum Kauf.

