Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Annäherung zwischen den USA und China im Handelsstreit hat den deutschen Aktienmarkt am Montag nach oben getrieben. Der DAX gewann 1,8 Prozent auf 11.465 Punkte. Damit ging er allerdings auch deutlich unter dem Tageshoch bei 11.567 Punkten der Sitzung.

"Die anstehende Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus dämpft die Kaufbereitschaft", sagte ein Händler. Sollte das Unterhaus den Vertragsentwurf am Dienstag nächster Woche ablehnen, dürften die Turbulenzen an den Märkten wieder zunehmen. Sollte das Unterhaus den Entwurf dagegen annehmen, könnte die Jahresendrally richtig in Gang kommen.

Auf der Gewinnerseite standen unter anderem die Autotitel BMW und Daimler mit Kurszuwächsen von 4,8 bzw. 4,5 Prozent. Laut US-Präsident Donald Trump will China die Zölle auf US-Autos abschaffen. Davon könnten vor allem BMW mit ihren Produktionsstätten in den USA profitieren. Die Aktien von Wirecard, Infineon und Thyssenkrupp legten ebenfalls zwischen 3,8 und 5,5 Prozent zu.

Auf der Verliererseite ganz oben standen Vonovia mit einem Minus von 3,1 Prozent, nachdem die Analysten des Bankhauses Metzler die Aktien zum Verkauf gestellt hatten. Bei Lufthansa lösten die steigenden Ölpreise Gewinnmitnahmen aus, der Favorit der vergangenen Wochen gab nun um 1,4 Prozent nach.

K+S gefragt - Kali-Produktion läuft

Um 5,1 Prozent nach oben ging es im MDAX für K+S. Der Düngemittel- und Salzhersteller hat mitgeteilt, dass die Kaliproduktion im Werk Werra trotz anhaltender Trockenheit zumindest bis Weihnachten gesichert ist. Entsorgungsbedingte Produktionsunterbrechungen seien bei weiter extremer Trockenheit nur noch über die Feiertage bis zum 1. Januar 2019 zu erwarten.

Im TecDAX gewannen Siltronic 8,1 Prozent. Damit schlossen sie sich den anderen Halbleiterwerten an, die ebenfalls stark von der Annäherung im Handelsstreit profitierten. Dialog Semiconductor erhöhten sich um 4,0 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 93,9 (Freitag: 131,2) Millionen Aktien im Wert von rund 3,98 (Freitag: 4,77) Milliarden Euro. Es gab 25 Kursgewinner, 4 -verlierer und 1 unveränderte Aktien.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.465,46 +1,85% -11,24% DAX-Future 11.461,00 +1,89% -12,73% XDAX 11.464,82 +1,24% -10,86% MDAX 23.768,29 +1,34% -9,28% TecDAX 2.646,32 +2,13% +4,64% SDAX 10.635,39 +1,34% -10,53% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,53 5 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2018 11:43 ET (16:43 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.