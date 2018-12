Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag die Aufwärtsbewegung aus der Vorwoche klar fortgesetzt. Für die gute Stimmung an den Börsen in ganz Europa sorgte der "Waffenstillstand" im Handelskonflikt zwischen den USA und China, der am Wochenende am G20-Gipfel in Buenos Aires vereinbart wurde. Damit werde vorerst eine weitere Eskalation im Zollstreit verhindert, kommentierte ein Marktbeobachter. Die Einigung zwischen den USA und China sei für die Aktienmärkte das perfekte "Geschenk" und die Chance auf ein Weihnachtsrally.

Er gab jedoch zu bedenken, dass es sich lediglich um eine temporäre Lösung handle und ein möglicher Handelskrieg damit noch lange nicht vom Tisch sei. Nachdem die Kurse anfänglich noch deutlich fester notiert hatten, verlor der Leitindex SMI im Handelsverlauf etwas an Schwung. Hierzulande profitierten insbesondere konjunktursensitive Aktien von der wieder etwas zuversichtlicheren Stimmung, wogegen die defensiven Titel eher weniger gefragt waren.

Der Swiss Market Index (SMI) gewann am Ende 0,76 Prozent auf 9'106,56 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) zog um 1,29 Prozent auf 1'410,05 Punkte an und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,86 Prozent auf 10'632,00 Punkte. Von den Blue Chips ...

