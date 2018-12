Leipzig (ots) - Der Mitteldeutsche Rundfunk hat den MDR-Rundfunkrat am Montag, 3. Dezember 2018, über seinen 4. Vergabebericht informiert. Darin präsentiert der MDR einen Überblick über die Vergabe von öffentlichen Aufträgen im Bereich der Zentralen Beschaffungsstellen der Betriebsdirektion und der Verwaltungsdirektion des MDR für den Zeitraum 2016 und 2017. Er enthält auch diesmal eine ausführliche Darstellung der Beschaffungen für Produktionsdienstleistungen - wie von den Produzentenverbänden angeregt und erwünscht.



Das Bruttoumsatzvolumen aller Bestellungen der zentralen Beschaffungsstellen betrug im Jahr 2016 rund 60,126 Millionen Euro und im Jahr 2017 rund 65,109 Millionen Euro. Bestellungen, die an Vertragspartner/-innen mit Sitz im MDR-Sendegebiet gingen, machten 2016 im Ganzen 75,4 Prozent und im Jahr darauf 70,7 Prozent aus. Produktionsdienstleistungen wurden durch den MDR 2017 im Wert von 54,4 Millionen Euro beauftragt. Davon flossen sogar 83,6 Prozent in MDR-Sendegebiet.



Der MDR-Vergabebericht 2018 wird auf den Internetseiten des MDR unter http: www.mdr.de/unternehmen/zahlen-und-fakten/index.html veröffentlicht.



