Bern (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100003597 -



Der Marktanteil des Diesel-Motors bei neuen Personenwagen hat

seine Talsohle durchschritten und hinter sich gelassen. Dies zeigen

die aktuellen Zahlen der Neuimmatrikulationen von auto-schweiz für

den November 2018. Von den 24'103 (-9,9 Prozent zum Vorjahresmonat)

erstmals zugelassenen Fahrzeugen hatten exakt 30,0 Prozent (7'241)

einen Selbstzünder unter der Motorhaube. Auch für das Gesamtjahr

steht mit 29,9 Prozent Diesel-Marktanteil an den 272'177 eingelösten

Personenwagen ein ähnlicher Wert zu Buche. Dank modernster

Motorentechnik hat sich die Nachfrage nach dem Diesel-Antrieb

stabilisiert. Er ist und bleibt ein wichtiger Faktor für die

Erreichung der CO2-Ziele im kommenden Jahrzehnt.



Nach einigen Monaten mit Marktanteilen unter 30 Prozent konnte der

Diesel nun diesen Wert wieder erreichen. Der Trend zeigt klar nach

oben, auch wenn zu den Höchstständen von rund 39 Prozent noch einiges

fehlt. «Wir brauchen ein Mindestniveau an Dieselmotoren bei den

Personenwagen, um die strengeren CO2-Vorgaben ab 2020 einzuhalten»,

erläutert auto-schweiz-Mediensprecher Christoph Wolnik. Natürlich

setze man mit dem «10/20»-Ziel auch auf alternative Antriebe. Danach

soll jeder zehnte neue Personenwagen in zwei Jahren ein Elektroauto

oder ein Plug-in-Hybrid sein.



«Die Erfahrungen der letzten Monate haben aber gezeigt, dass drei

von vier früheren Diesel-Käufern heute zum Benziner greifen und nur

ein Viertel auf ein Hybrid-, Elektro- oder Gas-Fahrzeug wechseln.

Moderne Diesel-Motoren stossen rund 15 Prozent weniger CO2 aus als

ein vergleichbarer Benziner und sind bei höherer Fahrleistung

wirtschaftlich die bessere Wahl», ergänzt Wolnik. Dass die Einhaltung

der tieferen Schadstoffgrenzwerte im Fahrbetrieb auch unter den

verschärften Bedingungen in der Schweiz mit höheren Lagen und

stärkeren Steigungen gewährleistet sei, belegten aktuelle Tests des

TCS.



Nichts desto trotz können aber auch die Alternativ-Antriebe weiter

an Terrain gewinnen. Nach elf Monaten sind exakt 19'032 Personenwagen

mit einer entsprechenden Motorisierung auf die Strassen der Schweiz

und des Fürstentums Liechtenstein gekommen. Das sind bereits 1'463

mehr als im gesamten Jahr 2017. Der Marktanteil nach elf Monaten

liegt bei 7,0 Prozent, nach 5,6 Prozent im Vorjahr. Dabei erlebt auch

der elektrifizierte Selbstzünder als Diesel-Hybrid einen Aufschwung -

mit einer Wachstumsrate von 167,8 Prozent.



Die detaillierten Zahlen nach Marken stehen unter www.auto.swiss

zur Verfügung.



Originaltext: auto-schweiz / auto-suisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100003597

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100003597.rss2



Weitere Auskünfte:



Christoph Wolnik, Mediensprecher

T 079 882 99 13

c.wolnik@auto-schweiz.ch