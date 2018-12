Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (18:05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.214,99 +1,32% -8,25% Stoxx50 2.955,64 +0,73% -6,99% DAX 11.465,46 +1,85% -11,24% FTSE 7.062,41 +1,18% -9,20% CAC 5.053,98 +1,00% -4,87% DJIA 25.703,87 +0,65% +3,98% S&P-500 2.777,27 +0,62% +3,88% Nasdaq-Comp. 7.404,67 +1,01% +7,26% Nasdaq-100 7.036,33 +1,26% +10,00% Nikkei-225 22.574,76 +1,00% -0,84% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,55 +7

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,36 50,93 +2,8% 1,43 -9,3% Brent/ICE 60,74 59,46 +2,2% 1,28 -3,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.234,29 1.222,40 +1,0% +11,89 -5,3% Silber (Spot) 14,47 14,18 +2,0% +0,29 -14,6% Platin (Spot) 805,95 799,05 +0,9% +6,90 -13,3% Kupfer-Future 2,81 2,78 +1,0% +0,03 -16,2%

Für die Ölpreise geht es kräftig nach oben, auch wenn sie einen Teil der Tagesgewinne wieder abgegeben haben. Auslöser ist die Verständigung von Russland und Saudi-Arabien auf dem G20-Treffen auf gemeinsame Bemühungen zu einer weiteren Förderkürzung. Russland habe allerdings noch nicht entschieden, wie stark man die Produktion kürzen werde, sagte Präsident Wladimir Putin. Am Donnerstag und Freitag steht dann das mit Spannung erwartet Opec-Treffen mit den wichtigen Nichtmitgliedern wie Russland an. Auf dem Treffen wird entschieden, ob Produktionsbeschränkungen notwendig sind, nachdem der Ölpreis seit Anfang Oktober aufgrund des Überangebots um rund 30 Prozent gefallen ist. Weiterer preistreibender Faktor sei die Ankündigung der kanadischen Provinz Alberta, die Ölproduktion Anfang 2019 um 325.000 Barrel pro Tag zu kürzen, heißt es.

FINANZMARKT USA

Gewinne verbucht die Wall Street am Montag gegen Mittag Ortszeit. Allerdings notieren die Indizes wieder deutlich unter ihren Tageshochs, die gleich zu Handelsbeginn erreicht wurden. Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung verleitet die Anleger immer wieder zu Gewinnmitnahmen, wenn die Kurse nach oben laufen, wie Händler sagen. Das Plus geht auf das Konto der Entspannung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit. US-Präsident Donald Trump und Chinas Machthaber Xi Jinping haben sich darauf verständigt, neue Strafzölle vorerst für 90 Tage auszusetzen. Zudem hat China nach Angaben von Trump zugesagt, Zölle auf US-Autos "zu reduzieren und abzuschaffen". Konjunkturseitig stand der Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe für November in zweiter Lesung an. Er lag bei 55,3 und damit etwas unter dem ersten Ausweis von 55,4. Im Vormonat notierte er bei 55,7. Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe, ebenfalls für den Monat November, fiel dagegen stark aus, statt der erwarteter 57,9 kam er mit 59,3 herein. Die Bauausgaben im Oktober fielen schwächer aus als erwartet. Unter den Einzelwerten steigen die Aktien des Chip-Herstellers Qualcomm um 0,8 Prozent. Für den Konzern ist eine Übernahme des niederländischen Halbleiterspezialisten NXP vom Tisch und der US-Konzern schließt die Wiederaufnahme einer Offerte aus. Die Signale, dass die Chinesen nun eventuell bereit seien, die Transaktion zu bewilligen, kommen damit zu spät, heißt es. Im Sommer hatte Qualcomm die Übernahme im Volumen von 44 Milliarden Dollar abgeblasen, nachdem die chinesische Kartellbehörde nicht rechtzeitig die Erlaubnis erteilt hatte. Tribune Media springen um knapp 10 Prozent auf 44,23 Dollar nach oben. Die Nexstar Media Group bestätigte ihre Pläne zur Übernahme von Tribune Media für rund 4,1 Milliarden US-Dollar. Für die Nexstar-Aktie geht es 2,2 Prozent aufwärts. Die Tesaro-Aktie schießt um 58,5 Prozent auf 73,50 Dollar in die Höhe. Das auf Onkologie spezialisierte Unternehmen wird für rund 5,1 Milliarden Dollar von der britischen Glaxosmithkline übernommen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China hat zu Wochenbeginn für steigende Kurse gesorgt. Allerdings kamen die Indizes nach der sehr festen Eröffnung nicht weiter vom Fleck, gaben einen Teil ihrer Tagesgewinne sogar wieder ab. Es fehlten die Anschlusskäufe, hieß es von einem Marktteilnehmer. Dies wurde mit der Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus in der kommenden Woche begründet. "Nach der Entspannung im Handelsstreit ist die Brexit-Abstimmung das verbliebene große politische Risiko", so ein Teilnehmer. Sollte das Unterhaus den Vertragsentwurf zum Brexit ablehnen, dürfte die Volatilität wieder deutlich zunehmen. Sollte das Unterhaus dem Entwurf zustimmen, dürfte die Jahresendrally dagegen erst richtig ins Laufen kommen, meint er. Die Autowerte waren einer der großen Tagesgewinner. Nachdem Zoll- und Handelsstreit die Branchentitel lange belastet hatten, ging es nun in die andere Richtung, so ein Teilnehmer. Der europäische Subindex legte um 3,0 Prozent zu und war damit zweitgrößter Gewinner. Ganz oben auf der Gewinnerliste stand der Stoxx-Branchenindex der Basic Resources mit einem Anstieg um 4,0 Prozent. Grund ist die Hoffnung auf eine Stabilisierung der chinesischen Konjunktur. "Hier wurde dank der moderaten Töne auf dem G20-Treffen die Risikoprämie eines verschärften Handelskrieges mit folgendem Nachfrageeinbruch ausgepreist", sagte ein Händler. Entsprechend sei es relativ gleichförmig bei allen Titeln nach oben gegangen. Hauptgewinner war die Aktie von Antofagasta mit einem Plus von 7,8 Prozent, gefolgt von Glencore, Anglo American und Arcelormittal, die zwischen 3,7 und 5,9 Prozent stiegen. Gegen den Trend büßten die Aktien von Glaxosmithkline 7,6 Prozent ein. Der Konzern kauft den Krebsmedikamente-Spezialisten Tesaro für rund 5,1 Milliarden US-Dollar. "Der Preis ist zu hoch", sagte ein Analyst.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 9:58 Fr, 17:52 % YTD EUR/USD 1,1362 +0,26% 1,1371 1,1319 -5,4% EUR/JPY 129,02 +0,12% 128,93 128,54 -4,6% EUR/CHF 1,1332 +0,04% 1,1336 1,1311 -3,2% EUR/GBP 0,8914 +0,17% 0,8877 0,8863 +0,3% USD/JPY 113,54 -0,16% 113,39 113,55 +0,8% GBP/USD 1,2748 +0,09% 1,2809 1,2769 -5,7% Bitcoin BTC/USD 3.877,15 -6,8% 3.997,62 4.034,81 -71,6%

Der Dollar kann seine zwischenzeitlichen Abgaben wieder aufholen. In der Spitze kletterte der Euro auf 1,1380 Dollar, kommt allerdings wieder zurück und liegt aktuell nur knapp über dem Niveau vom Freitag. Der Devisenmarkt reagiert laut Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann mit nur relativ vorsichtiger "Risk-on"-Stimmung auf den Ausgang des Treffens zwischen Trump und Xi. Die dort gefundene Vereinbarung rieche wieder nach oberflächlichem Kompromiss. Das Risiko bleibe bestehen, dass in den vereinbarten 90 Tagen der Wind wieder anders wehe und es doch auf Eskalation hinauslaufe.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit durch die Bank festen bis sehr festen Kursen haben die Börsen in Asien und Australien am Montag die Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit gefeiert. US-Präsident Donald Trump und Chinas Machthaber Xi Jinping hatten sich darauf verständigt, neue Strafzölle vorerst auszusetzen. Die USA stellten China zugleich aber ein Ultimatum: Wenn Peking den Forderungen Washingtons binnen 90 Tagen nicht nachkomme, wollen die USA bestehende Strafzölle wie geplant erhöhen. Beide Seiten werteten das Treffen als "höchst erfolgreich". China hatte nach Angaben von Trump zugesagt, Zölle auf US-Autos "zu reduzieren und abzuschaffen". Morgan Stanley hat angesichts der Einigung im Handelskonflikt ihre 2019-Prognose für den MSCI China sowie den Hang-Seng-Index erhöht. Keinen großen Einfluss auf den Handel in China hatte der leicht gestiegene Einkaufmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe. In Japan wurde der Nikkei-225 etwas vom festeren Yen gebremst. Automobilwerte legten deutlich zu. Der Absatz von Fahrzeugen hatte sich in Japan im November um 8,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr erhöht.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Bayer kann auf baldige Prüfung von KI-Medizinsoftware in USA hoffen

Eine von Bayer und Merck & Co gemeinsam entwickelte Künstliche-Intelligenz-Software hat in den USA Chancen auf eine zügige Beurteilung. Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe der Software, die die Krankheitsmuster chronisch thromboembolischer pulmonaler Hypertonie (CTEPH) anzeigen soll, als neuartiges Medizinprodukt (Breakthrough Device Designation) eingestuft, teilte Bayer mit.

Bayer-Beschäftigte demonstrieren gegen Stellenabbau in Wuppertal

Hunderte Bayer-Beschäftigte haben gegen den geplanten Stellenabbau in Wuppertal demonstriert. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, nahmen in der Spitze rund 1.000 Menschen an dem Protestzug teil. Der Betriebsrat hatte zu der Demonstration aufgerufen, weil der Chemieriese Bayer rund 350 Stellen in Wuppertal streichen will. Insgesamt sollen dem Sparprogramm in den kommenden drei Jahren 12.000 Stellen zum Opfer fallen, ein großer Teil davon in Deutschland.

Beiersdorf unterstützt Beauty-Startups in Südkorea

