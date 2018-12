Bonn (ots) - Die Europäische Union ist im Wandel. Brexit, Klimawandel, die Migration und ihre Folgen - das sind nur einige der Themen, die die EU in diesem Jahr beschäftigt haben. Grund genug, einmal genauer hinzuschauen und zu fragen: "Wie tickt Europa?".



In einer repräsentativen Umfrage hat phoenix zusammen mit Infratest dimap versucht herauszufinden, was die Bürger als die wichtigsten Themen für die Zukunft in Europa erachten. Moderator Michael Kolz war unterwegs und hat an verschiedenen Orten des Kontinents Menschen getroffen und ist ihren Themen nachgegangen. So zum Beispiel im Hafen von Rotterdam, bei einem Flüchtlingsprojekt in Catania oder im Hambacher Forst. Im Herzen der Europäischen Union, im Parlament, hat er außerdem mit Politikern diskutiert.



Mit Knut Fleckenstein (SPD) und David McAllister (CDU) spricht er über die Herausforderungen der Migrations- und Flüchtlingspolitik. Mit Nadja Hirsch (FDP) und Martin Schirdewan (Die Linke) über die möglichen Folgen des Brexits sowie über Fragen von Handel und Finanzen. Jörg Meuthen (AfD) und Sven Giegold (Die Grünen) streiten in der Sendung über Fragen der Klimapolitik.



Wie sieht Europas Zukunft aus? Welche Themen beschäftigen die Menschen in der Union? Michael Kolz schaut genau hin und fragt nach.



