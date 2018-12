Erfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -



Chinook Tyee Industry Limited ("Chinook") (TSXV: XCX) hat bekanntgegeben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft AMP Alternative Medical Products GmbH ("AMP") eine Serie-B-Drawdown-Kreditfazilität über 500.000 EUR mit Taiga Atlas plc ("Taiga Atlas") abgeschlossen hat. AMP hat 2018 bereits eine Serie-A-Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 75.000 EUR mit Chinook unterzeichnet.



AMP ist ein deutsches Biopharma-Unternehmen, das Medizinalcannabis-Rezepturen und Dosisabgabesysteme für Patienten in Deutschland entwickelt. Die mobilisierten Mittel fließen in den Ausbau von AMPs Vertriebslieferkette in Deutschland. Außerdem will man lizenzierte Cannabis-Produzenten (LP) aus Kanada beim Erhalt des EU-GMP-Zertifikats für den Export von Medizinalcannabis nach Deutschland unterstützen. AMP will Medizinalcannabis von LP importieren, die das EU-GMP-Zertifikat erhalten haben. Die Produkte sollen über AMPs strategische Partner an deutsche Apotheken geliefert werden. AMP steht derzeit in Verhandlungen und will schon bald Lieferverträge mit mehreren LP abschließen. Diese sehen vor, dass sich AMP um die EU-GMP-Lückenanalyse der LP inklusive Audit kümmert, um die endgültige Zertifizierung in Deutschland zu gewährleisten und die Finanzierung für eventuelle EU-GMP-Upgrades bereitzustellen. AMP will seine Dienstleistungen jedem LP anbieten, der an einem Liefervertrag über den Export von EU-GMP-Medizinalcannabis nach Deutschland interessiert ist. Spätestens 2021 plant AMP in Zusammenarbeit mit deutschen Patienten, Ärzten und Apothekern seine eigenen medizinischen Cannabissorten zu entwickeln (und von LP herstellen zu lassen).



"Seit der Legalisierung im vergangenen Jahr ist die Nachfrage nach Medizinalcannabis in Deutschland drastisch gestiegen. Aufgrund von Lieferengpässen haben aber nicht alle Patienten Zugang zu der Arznei", sagte Dr. Feuerstein, Geschäftsführer von AMP. "Die wachsende Nachfrage auf dem deutschen Markt nach Medizinalcannabis muss auch nach Beginn des heimischen Anbaus über Importe befriedigt werden, vor allem aus Kanada."



Dr. Stefan Feuerstein und Claudio Morandi wurden von Chinook nominiert und können sich bei der bevorstehenden Hauptversammlung und gesonderten Versammlung der Aktionäre am 5. Dezember 2018 als Kandidaten zur Wahl von Mitgliedern der Geschäftsleitung aufstellen lassen. Dr. Feuerstein ist derzeit Geschäftsführer von AMP und Mitglied der Geschäftsleitung von Taiga Atlas. Davor war er Geschäftsführer von IIC, eine Investmentgesellschaft für Ostdeutschland, und der Thüringer Landeswirtschaftsförderungsgesellschaft (TLW). Claudio Morandi ist derzeit Chairman von Taiga Atlas und war davor Senior Vice President von MFC Merchant Bank Ltd., eine Bank für spezielle Handelstransaktionen und strukturierte Finanzierungen.



Informationen zu AMP Alternative Medical Products



AMP Alternative Medical Products GmbH ist ein Biopharma-Unternehmen mit Niederlassungen in Erfurt und Berlin (Deutschland) und im kanadischen Vancouver, das auf Cannabis-Rezepturen und Dosisabgabesysteme für deutsche Patienten spezialisiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.amp-eu.com, Twitter (https://twitter.com/AlternativeAmp) oder Instagram (https://www.instagram.com/).



Informationen zu Chinook



Chinook Tyee Industry Limited ist eine Beteiligungsgesellschaft, die an der kanadischen TSX Venture Exchange notiert ist. Sie besitzt zwei europäische Tochtergesellschaften, Mercury Partners & Company plc, eine im Malta registrierte börsennotierte Beteiligungsholding, und AMP Alternative Medical Products GmbH.



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Chinooks Erwartungen, Einschätzungen und Prognosen hinsichtlich seiner Geschäftstätigkeit und des wirtschaftlichen Umfelds beruhen, in dem es sich bewegt. Dazu gehören unter anderem in Zusammenhang mit Chinooks Geschäftsplänen sein Vermögen, LP (lizenzierte Produzenten) beim Erhalt der EU-GMP-Zertifizierung zu assistieren und medizinischen Cannabis nach Deutschland zu exportieren und die entsprechende Zeitplanung, Chinooks Erwartungen und Einschätzungen hinsichtlich der Rentabilität des Medizinalcannabisgeschäfts in Deutschland sowie Chinooks Pläne zur Entwicklung und Herstellung seiner eigenen medizinischen Cannabissorten. Obwohl Chinook der Meinung ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Erwartungen auf realistischen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistung und unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die nur schwer zu beherrschen oder vorherzusagen sind. Aus diesem Grund können die tatsächlichen Ergebnisse und Erfolge maßgeblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt sind. Der Leser sollte sich nicht vorbehaltlos auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem die allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen, einschließlich der allgemeinen Akzeptanz von Medizinalcannabis in Deutschland, Risiken in Zusammenhang mit regulatorischen Änderungen und dem Einzelhandelssektor im Allgemeinen, die zeitnahe Verfügbarkeit von Personal, Material und Anlagen, Unfälle oder Anlagenausfälle, unversicherte Risiken sowie der Erhalt der erforderlichen Genehmigungen der TSX Venture Exchange. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln nur die Sicht zum Zeitpunkt wider, an dem sie getätigt werden. Außer in den gesetzlich geregelten Fällen übernimmt Chinook keine Verpflichtung, sie aufgrund neuer Informationen oder des Eintretens zukünftiger Ereignisse oder Umstände öffentlich zu aktualisieren.



Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.



Chinook: Alex Blodgett, Tel.: +1 (236) 833-1602, E-Mail: investor@amp-eu.com; AMP: Dr. Stefan Feuerstein, Tel.: +011-49-172-694-5663, E-Mail: info@amp-eu.de



