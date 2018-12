Die US-Notenbank Fed richtet ihre Geldpolitik an Konjunkturdaten aus und verfolgt dabei eine Strategie. Sie reagiert aber nicht auf jedes Zittern der Kompassnadel.

Inmitten der Debatte über eine langsamere Gangart der US-Notenbank Fed hat ein führender Währungshüter ein Festhalten am Zinserhöhungskurs signalisiert. Die Zentralbank richte ihre Geldpolitik an Konjunkturdaten aus und verfolge dabei eine Strategie, sagte Fed-Vize Randal Quarles am Montag. Dabei gehe es aber nicht darum, auf "jedes Zittern" der Kompassnadel zu reagieren.

"Wir haben in unserer Kommunikation stets einen Weg beschrieben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...