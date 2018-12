Bern - An der Infrachain 18, der ersten Blockchain-Konferenz für die öffentliche Verwaltung und Infrastrukturbetreiber, haben 250 Personen teilgenommen. Bundesrat Ueli Maurer eröffnete die Veranstaltung im Stade de Suisse und sagte: «Die Schweiz hat hervorragende Karten in der Entwicklung und Anwendung von Blockchain-Technologie.» Damit die Schweiz ihre führende Stellung bewahren könne, sollten sechs bestehende Gesetze angepasst werden. Der Bericht des Bundes wird in zwei Wochen vorgestellt.

Die Schweiz ist weltweit Vorreiterin in der Entwicklung und Anwendung der Blockchain-Technologie. Einer der Gründe ist der intensive Austausch zwischen den Unternehmen, den Startups, der Verwaltung, der Politik und der Wissenschaft. An der neuen Konferenz Infrachain haben zahlreiche Unternehmen ihre konkreten Projekte und Anwendungen vorgestellt, darunter EY, Tezos, Swisspower, Postfinance, die Post, SICPA, B3i oder Elblox. Zudem erläuterte der Liechtensteiner Regierungschef Adrian Hasler das neue Blockchain-Gesetz, das weltweit für Schlagzeilen sorgte. Die Konferenz stand unter dem Patronat der Swiss Blockchain Federation, welche sich für einen attraktiven Blockchain-Standort Schweiz engagiert.

Finanzminister Ueli Maurer: «Die Blockchain-Anwendungen werden explodieren»

Finanzminister Ueli Maurer ist überzeugt, dass die Blockchain-Anwendungen in den nächsten Jahren explodieren ...

