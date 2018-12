Der provokante Austritt Katars ist ein Symbol für die schwindende Bedeutung des Ölkartells. Die Vereinigung der Förderländer ist auf neue Partner angewiesen.

Es ist ein historischer Moment: Nach fast sechs Jahrzehnten verabschiedet sich mit dem Emirat Katar eines der langjährigen Mitglieder aus der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec). Ab 2019 möchte das Land kein Mitglied der Opec mehr sein, kündigte Saad Sherida al-Kaabi, Vorstandschef von Qatar Petroleum, am Montag an.

Es ist ein Austritt mit Symbolwirkung. Zwar ist Katar mit einer Förderung von 609.000 Barrel Öl pro Tag einer der kleineren Opec-Staaten. Doch der Abschied ist ein Zeichen für die schwindende Macht des Kartells, das einst in den 70er-Jahren mit Lieferboykotten schwere Wirtschaftskrisen im Westen zu verursachen vermochte. Und auch innerhalb des Ölkartells rumort es.

Der Ölpreis ist allein in den vergangenen zwei Monaten um mehr als ein Viertel eingebrochen. Statt 86 Dollar kostet ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent heute weniger als 62 Dollar.

Weil das Kartell von dem immensen Produktionsanstieg der Amerikaner überrascht wurde, steht die Opec nun vor einer erneuten Kürzung. Diese soll am Donnerstag auf einem Treffen in Wien von der Vereinigung und weiteren Staaten durchgewinkt werden - was dem Ölpreis Aufwind bescheren dürfte.

Da Katar und das Opec-Mitglied Iran gute Beziehungen pflegen, könnte das Treffen aber turbulent werden. "Eine Trotzreaktion des Irans ist nicht auszuschließen", sagt Jan Edelmann, Rohstoff-Analyst der HSH Nordbank.

Leicht könnte man den Austritt Katars aus der Opec als Makulatur abstempeln. Schließlich fördert das Emirat nur 609.000 Barrel Öl pro Tag, knapp zehn Millionen weniger als der De-facto-Anführer des Kartells, Saudi-Arabien. Zudem könnte Katar nach Einschätzung von Eugen Weinberg, Rohstoffstratege der Commerzbank, seine Produktion nur um 50.000 Barrel pro Tag erhöhen und wird damit keine Verwerfungen am Ölmarkt verursachen.

Allerdings steigt mit dem Emirat eines der ältesten Opec-Mitglieder aus. "Das ist ein Paukenschlag", sagt deshalb Edelmann von der HSH Nordbank. "Die Vorgehensweise deutet auf Differenzen mit Saudi-Arabien und anderen Mitgliedern hin."

Eleganter wäre es gewesen, den Austritt während des Treffens zu kommunizieren. Es sei außerdem eine "Enttäuschung für die Opec", weil sie versucht habe, Mitglieder zu gewinnen, ergänzt Robin Mills, Chef von Qamar Energy, einem Beratungsunternehmen in Dubai.

Unmut über Förderkürzungen

Offiziell erklärt Katar den Ausstieg damit, künftig wesentlich stärker auf Gas setzen zu wollen. Das Emirat ist mit einem Marktanteil von 26 Prozent der größte Flüssiggasexporteur der Welt. Qatar Petroleum (QP) hat sehr früh ...

