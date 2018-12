Die kurze Einschätzung der Lage Die vorübergehende Aussetzung des chinesisch-amerikanischen Zollkonflikts am G20-Gipfel hat den DAX am Wochenende in Richtung seines ersten Ziels 11691 gehievt. Das offene Allzeithoch im DJI sollte auch im DAX die Energie für die Jahresendrallye liefern. Anzeige Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX hat sehr wahrscheinlich ...

