Die Aktie von BYD musste am Montag einen kleinen Rücksetzer hinnehmen. Es ging um gut 3 % nach unten. Dennoch habe die Aktie aus Sicht von Chartanalysten die Chance auf weitere Kursgewinne in den kommenden Tagen. Denn der Titel ist derzeit in einem charttechnischen Höhenflug. Der Aufwärtstrend ist im Bereich von 6,20 bis 6,25 Euro recht gut verteidigt worden. Nun hat die BYD-Aktie die Chance, zunächst die 7,00-Euro-Marke zu erobern. Ausgehend davon wären 7,50 Euro das Ziel. Hier hatte der Wert ... (Frank Holbaum)

