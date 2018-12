Die Aktie von Infineon konnte auch am Montag aufsatteln. Der Titel legte gleich um rund 4 % zu und ist nun in einer starken Ausgangssituation, so die Meinung von Chartanalysten und auch der technischen Experten. Denn nun läuft die Aktie direkt auf die runde Hürde bei 20 Euro zu. Damit würde dann auch die nächste Barriere auf dem Weg zurück in den charttechnischen Aufwärtstrend erobert sein. Es fehlt demnach nicht viel, um Chancen auf Kursgewinne von 15 % bis 20 % zu erzeugen.

