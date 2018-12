Die Aktie von Tesla ist in den vergangenen Tagen und Wochen immer stärker geworden. Es gab zwar Rücksetzer, insgesamt aber ist der Titel in einer besseren Verfassung als jemals zuvor. Denn die Rücksetzer wurden genutzt, um Unterstützungen aufzubauen. Die Aktie könnte in den kommenden Tagen sogar neue Tops schaffen. Dafür müsste sie noch ungefähr 7 % hinzugewinnen. Die Marke von 345 Euro kommt in Sicht, der höchste Kurs aller Zeiten winkt. In den kommenden Sitzungen wird Tesla noch einmal neuen ... (Frank Holbaum)

