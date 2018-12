Norddeutsche Landesbank Girozentrale: Stand des Bieterverfahrens / Abbau des NPL-Schiffsportfolios DGAP-Ad-hoc: Norddeutsche Landesbank Girozentrale / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Kapitalmaßnahme Norddeutsche Landesbank Girozentrale: Stand des Bieterverfahrens / Abbau des NPL-Schiffsportfolios 03.12.2018 / 23:56 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Norddeutsche Landesbank Girozentrale: Stand des Bieterverfahrens / Abbau des NPL-Schiffsportfolios Hannover, 03.12.2018: Im Rahmen des Bieterverfahrens, das seit Ende September als Bestandteil der Prüfung weitreichender Optionen zur Kapitalstärkung durchgeführt wurde, sind bei der Norddeutschen Landesbank Girozentrale, Hannover ("NORD/LB") am 28.11.2018 vier Angebote für eine mögliche Beteiligung an der NORD/LB eingegangen. Nach einer ersten Analyse der eingegangenen Angebote haben die Träger der Bank am 03.12.2018 beschlossen, kurzfristig weitere Sondierungsgespräche über wesentliche Rahmenbedingungen mit den Bietern zu führen. Anschließend soll entschieden werden, mit welchem Bieter oder ggfs. mit welchen Bietern konkrete Vertragsverhandlungen geführt werden sollen. Daneben sollen auf Basis der bisherigen Kommunikation auch andere Optionen erörtert werden. Aufgrund der Komplexität und unterschiedlichen strategischen Ausrichtung der Angebote ist nicht auszuschließen, dass eine konkrete Entscheidung für eine der Optionen erst Anfang des kommenden Jahres erfolgen kann. Dies erfolgt in enger Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden. Parallel dazu arbeitet die NORD/LB weiterhin an der umfassenden Reduktion ihres NPL-Schiffsfinanzierungsportfolios. In diesem Zusammenhang könnte der Fortschritt beim Abbau dieses Portfolios vor Umsetzung der Maßnahmen zur Kapitalstärkung zu einem vorübergehenden Absinken von Kapitalquoten sowie einem etwaigen Bilanzverlust führen. Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - Friedrichswall 10 30159 Hannover Deutschland Eine vollständige Übersicht der Eigenemissionen der NORD/LB ist abrufbar auf der Website der NORD/LB - unter: https://www.nordlb.de/kapitalmarktportal/endgueltige-bedingungen/ Kontakt: Chief Compliance Officer Dr. Michael Lange Georgsplatz 1 30159 Hannover 0511 361 2228 03.12.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Norddeutsche Landesbank Girozentrale Friedrichswall 10 30159 Hannover Deutschland Telefon: +49 (0) 511 361-0 Fax: +49 (0) 511 361-2502 E-Mail: info@nordlb.de Internet: www.nordlb.de ISIN: DE000NLB8KA9 WKN: NLB8KA Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Hannover; Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart; London, Börse Luxemburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 754031 03.12.2018 CET/CEST ISIN DE000NLB8KA9 AXC0306 2018-12-03/23:57