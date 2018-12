Weltweit fragen Verbraucher verstärkt nach der Herkunft von Lebensmitteln. Und auch der Gesetzgeber fordert: Produzenten müssen die Herkunft ihrer Produkte offenlegen. Die heutige Herausforderung für Hersteller und Händler: Sie müssen die Rückverfolgbarkeit in weltweiten Beschaffungsmärkten sicherstellen. Verbraucher erhalten direkt am Point of Sale per...

Den vollständigen Artikel lesen ...