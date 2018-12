Der spanische Export von Obst hat im September um 18% in der Menge und 10% im Wert gegenüber dem gleichen Monat letztes Jahr auf 342.032 Tonnen und 353 Millionen EUR abgenommen. Bei Gemüse gab es eine Zunahme um 10% in der Menge und 12% im Wert auf 220.406 Tonnen und 196 Millionen EUR, so die Daten von dem Amt für Zölle und Verbrauchsteuern der Steuerbehörde, die FEPEX...

