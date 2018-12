Führendes Analyseunternehmen nimmt Qumu aufgrund seiner Fertigkeiten bei der Ausführung und der Vollständigkeit seiner Videomaterialien in den Quadranten der führenden Anbieter auf

Qumu, ein Top-Anbieter hochklassiger Videotechnologien für Unternehmen, wurde von Gartner im Magic Quadrant 2018 für Enterprise Video Content Management zum führenden Unternehmen ernannt. Dieses Jahr deckt der Gartner Magic Quadrant 13 Anbieter von Unternehmensvideoplattformen ab, die in einen der vier Quadranten führende Anbieter, Anwärter, Visionäre und Nischendarsteller aufgenommen werden. Grundlage dafür bilden Messungen von markt-, kunden- und produktbezogenen Kriterien.

"Qumu ist sehr stolz, von Gartner, einem großen, einflussreichen Analyseunternehmen der Branche, die Anerkennung als führendes Unternehmen für Enterprise Video Content Management erhalten zu haben", so Vern Hanzlik, Präsident und CEO bei Qumu. "Unserer Ansicht nach beweist diese Platzierung, was Qumu und unsere breit gestreute Liste der Global-2000-Kunden bereits wissen dass unsere Enterprise-Video-Plattform die beste ihrer Art ist."

Im Rahmen des Gartner Magic Quadrant 2018 für Enterprise Video Content Management beurteilten die Gartner-Analysten unabhängig voneinander 13 Unternehmen anhand einer großen Vielfalt von Messkriterien, darunter Produkte oder Dienstleistungen, Durchführbarkeit insgesamt, Verkauf und Preisgestaltung, Marktreaktionen/Absatzrekord, Marketingmaßnahmen, Kundenerfahrung und Betrieb.

Die Ernennung von Qumu zum führenden Unternehmen im Enterprise Video Content Management gibt dem Unternehmen im Jahr 2018 deutlichen, kontinuierlichen Schwung. Im Laufe dieses Kalenderjahres erhielt Qumu ebenfalls Anerkennung für seine WebRTC- und Bring Your Own Device (BYOD) Technologie sowie seine Unternehmenskommunikationstechnologie. Qumu wurde außerdem vor Kurzem neben Amazon, Cisco, Google und Netflix in die Liste der Streaming Media 50 Companies That Matter Most in Online Video, die sich am erfolgreichsten im Bereich Online-Video einsetzen, aufgenommen.

Interessierte, die sich weitgehender über den Gartner Magic Quadrant 2018 für Enterprise Video Content Management informieren möchten, können sich den vollständigen 20-seitigen Gartner-Bericht 2018 auf der Qumu Webseite ansehen oder unter +1 (612) 638-9050 direkt bei Qumu eine Gratis-Ausgabe erhalten.

* Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Video Content Management, Stephen Emmott, Adam Preset, 28. November 2018.

Gartner unterstützt keine Händler, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Rechercheveröffentlichungen dargestellt werden und rät Technologie-Nutzern nicht, nur die Händler mit den besten Bewertungen oder sonstigen Merkmalen zu nutzen. Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung bei Gartner dar und dürfen nicht als Angaben von Tatsachen verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher Gewährleistung, explizit oder implizit, hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung für die Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über die Qumu Corporation

Qumu ist ein führender Anbieter hochwertiger Tools zur Erstellung, Verwaltung, Sicherung, Verbreitung und Messung des Erfolgs von Live- und Auftragsvideos für Unternehmen. Mit Unterstützung eines vielfach bewährten und sehr erfahrenen Expertenteams ermöglicht es die Qumu-Plattform globalen Organisationen, ihre Mitarbeiter zu motivieren, den Zugang zu Videomaterial zu verbessern und Arbeitsplätze mit einer effizienteren und effektiveren Wissenverbreitungsform zu modernisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

