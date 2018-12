Viele Auszubildende in Rheinland-Pfalz müssen dem diesjährigen Ausbildungsreport des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) zufolge auch nach Feierabend regelmäßig erreichbar sein. Laut DGB trifft das auf 40 Prozent der befragten Azubis zu, nur sechs Prozent bekämen diese Bereitschaftszeit von ihrem Arbeitgeber auf ihre Ausbildungszeit angerechnet. Details des Ausbildungsreports stellt der DGB am (heutigen) Dienstag (10.00 Uhr) in Mainz vor.

"Die Digitalisierung ist in vollem Gange, aber das Beispiel Smartphone zeigt, dass wir in der Arbeitswelt noch nicht die richtigen Regelungen zum Umgang mit den neuen Technologien vereinbart haben", sagte Maria Leurs, die Bezirksjugendsekretärin des DGB Rheinland-Pfalz/Saarland. Neue Technologien müssten so genutzt werden, dass Menschen entlastet und nicht zusätzlich belastet würden. "Dazu braucht es zum Beispiel ein Recht auf Nichterreichbarkeit."/chs/DP/zb

AXC0013 2018-12-04/05:44