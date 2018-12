Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim will am Dienstag (11.00 Uhr) seine Entscheidung im Streit zwischen Umweltschützern und Eisenbahnbundesamt (EBA) um die Stuttgart-21-Pläne am Landesflughafen verkünden. Im Kern geht es um die Frage, ob die gemeinsame Baugenehmigung des EBA für den S21-Flughafenbahnhof samt Anbindung an die Schnellbahnstrecke nach Ulm sowie für eine Straßenverlegung entlang der Trasse rechtens ist.

Das bezweifeln die Schutzgemeinschaft Filder und der Naturschutzbund (Nabu) Stuttgart, deren einzelne Klagen das Gericht gemeinsam behandelte. Sie wollen, dass der EBA-Beschluss aus dem Jahr 2016 aufgehoben wird. Die Gegenseite führt räumliche und zeitliche Überlappungen der beiden Bauvorhaben in Feld und hält eine Trennung der Baugenehmigungen für unnötig/jug/DP/stw

AXC0025 2018-12-04/05:49