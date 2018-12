Mit dem richtigen Timing lassen sich bis Jahresende noch Steuern sparen. Dabei kann es sinnvoll sein, Ausgaben - etwa für Handwerker - vorzuziehen oder bewusst ins nächste Jahr zu verschieben. Die besten Tipps.

Börsenverluste geltend machen

Mancher Aktionär wird unters Jahr 2018 gern einen Schlussstrich ziehen. Ein gutes Drittel der Dax-Aktien notiert auf Sicht von zwölf Monaten im Minus. Wer mit Aktien Verluste realisiert hat, kann diese steuerlich nur mit Gewinnen anderer Aktiendeals verrechnen; sonstige Verluste können mit jeder Art von Kapitalertrag ausgeglichen werden. Um diese Rechnerei kümmert sich die Bank. Gibt es keinen anrechenbaren Gewinn, überträgt sie den Verlustsaldo ins Folgejahr, bis er verrechnet ist.

Wer Kunde mehrerer Banken ist und Gewinn und Verlust bankübergreifend verrechnen möchte, kann bis 15. Dezember eine Verlustbescheinigung beantragen. Die Bank stellt den Verlustsaldo dann auf null. Dafür kann der Anleger ihn in der Steuererklärung eintragen und mit Gewinnen bei einer anderen Bank verrechnen. Können so 1000 Euro Verlust direkt verrechnet werden, spart das dieses Jahr knapp 264 Euro an Abgeltungsteuer. Allerdings gilt auch hier: Verluste aus Aktiengeschäften können nur mit Aktiengewinnen verrechnet werden. Verbleiben nicht verrechnete Miese, können die in späteren Jahren angerechnet werden.

Gesundheitsausgaben zur rechten Zeit bündeln

Noch mehr Handlungsspielraum bieten Ausgaben für die Gesundheit. Alles, was aus eigener Tasche gezahlt wird und Heilung oder Linderung einer Krankheit dient, kann als außergewöhnliche Belastung zählen: von Brille bis Augenlasern, von Medikamentenzuzahlung bis Zahnersatz. In der Regel ist ein vorab ausgestelltes Attest nötig. Bei umstrittenen oder möglicherweise auch privaten Posten, wie einer Badekur oder alternativen Behandlungsansätzen, fordert das Finanzamt sogar ein Attest vom Amtsarzt oder eine Bescheinigung des medizinischen Dienstes der Krankenkasse.

In allen Fällen gilt: Nur Krankheitskosten oberhalb eines als zumutbar angesehenen Betrags wirken sich steuerlich aus. Daher lohnt es sich oft, Ausgaben in einem Jahr zu bündeln. Die Höhe des Schwellenwerts hängt von Familienstand und Einkünften ab. Die Schwelle kann jetzt leichter überschritten werden, da die Berechnung nach einem Urteil geändert werden musste (Bundesfinanzhof, VI R 75/14). Ein Paar mit zwei Kindern und 70.000 Euro Jahreseinkünften müsste nun bis zu 2135,30 Euro selbst tragen. Jeder weitere Euro wirkt sich steuerlich aus. Früher hätte die Schwelle bei 2800 Euro gelegen. Bündelt das Beispielpaar 4000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...